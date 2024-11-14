Доказано существование жидкой воды на Марсе

В марсианском метеорите Лафайет обнаружили признаки жидкой воды

Международная группа ученых обнаружила доказательства существования жидкой воды на Марсе, изучив метеорит Лафайет. Результаты исследования опубликованы в журнале Geochemical Perspective Letters.

Метеорит Лафайет, выброшенный с Марса около 11 миллионов лет назад, содержит минералы, сформировавшиеся в результате взаимодействия с жидкой водой. Установлено, что эти минералы образовались примерно 742 миллиона лет назад. Исследователи считают, что появление воды было связано с таянием подповерхностного льда, вызванным магматической активностью на Красной планете.

Для определения возраста минералов использовался метод инертных газов, таких как гелий, неон и аргон, позволяющий датировать физические и химические процессы, которые происходили на поверхности планет. Команда проверила, что полученные данные не были искажены внешними факторами, такими как космические лучи или загрязнение при попадании метеорита на Землю.

Было доказано, что воздействие воды на марсианские минералы в Лафайете произошло до его выброса с поверхности планеты. Помимо определения возраста, исследователи смогли подтвердить, что взаимодействие с жидкой водой произошло в результате таяния марсианского подповерхностного льда.

Результаты исследования ставят под сомнение предыдущие попытки датировать изменение минералов в накхлитах, классе метеоритов, к которому относится Лафайет, поскольку те методы оказались недостаточно точными. Новый подход к датированию измененных минералов в метеоритах теперь может быть использован для дальнейших исследований других планетарных тел и их водной истории.