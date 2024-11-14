Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:33, 14 ноября 2024Наука и техника

Доказано существование жидкой воды на Марсе

В марсианском метеорите Лафайет обнаружили признаки жидкой воды
Александр Еникеев
Александр Еникеев (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ESA / Reuters

Международная группа ученых обнаружила доказательства существования жидкой воды на Марсе, изучив метеорит Лафайет. Результаты исследования опубликованы в журнале Geochemical Perspective Letters.

Метеорит Лафайет, выброшенный с Марса около 11 миллионов лет назад, содержит минералы, сформировавшиеся в результате взаимодействия с жидкой водой. Установлено, что эти минералы образовались примерно 742 миллиона лет назад. Исследователи считают, что появление воды было связано с таянием подповерхностного льда, вызванным магматической активностью на Красной планете.

Для определения возраста минералов использовался метод инертных газов, таких как гелий, неон и аргон, позволяющий датировать физические и химические процессы, которые происходили на поверхности планет. Команда проверила, что полученные данные не были искажены внешними факторами, такими как космические лучи или загрязнение при попадании метеорита на Землю.

Было доказано, что воздействие воды на марсианские минералы в Лафайете произошло до его выброса с поверхности планеты. Помимо определения возраста, исследователи смогли подтвердить, что взаимодействие с жидкой водой произошло в результате таяния марсианского подповерхностного льда.

Результаты исследования ставят под сомнение предыдущие попытки датировать изменение минералов в накхлитах, классе метеоритов, к которому относится Лафайет, поскольку те методы оказались недостаточно точными. Новый подход к датированию измененных минералов в метеоритах теперь может быть использован для дальнейших исследований других планетарных тел и их водной истории.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дело об изнасиловании подростка и подозрение в торговле людьми. Чем известен кандидат Трампа на пост генпрокурора США?

      Доказано существование жидкой воды на Марсе

      Женщина случайно пришла на свадьбу к незнакомцам и 15 минут этого не понимала

      В ВСУ рассказали о мобилизации преимущественно из небольших городов и сел

      Врач развеяла миф о диете диабетиков

      Названы лучшие работодатели России

      В офисе Зеленского отреагировали на кадровые решения в администрации Трампа

      Бананы напугали шведского министра

      Культовый актер признался в любви к ролям злодеев

      Публициста Стомахина заочно арестовали в России по уголовному делу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше