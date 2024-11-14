Китай отверг обвинения в хакерских атаках на телефоны семьи Трампа

МИД Китая отверг обвинения в хакерских атаках на телефоны Трампа и его семьи

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отверг обвинения в хакерских атаках на телефоны избранного президента США Дональда Трампа и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не заинтересованы в использовании интернета для вмешательства во внутренние дела других стран», — отметил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин выступает против распространения ложной информации, связанной с КНР, в политических целях.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило адвокату избранного президента США Дональда Трампа Тодду Бланшу о прослушке его телефона китайскими хакерами. По данным CNN, хакерам удалось получить доступ к переписке Бланша с семьей. После произошедшего адвокат сменил телефонный номер. Затем хакеры попытались атаковать телефон самого Трампа и его приближенных, в том числе избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса.