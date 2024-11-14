Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:33, 14 ноября 2024Мир

Китай отверг обвинения в хакерских атаках на телефоны семьи Трампа

МИД Китая отверг обвинения в хакерских атаках на телефоны Трампа и его семьи
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь отверг обвинения в хакерских атаках на телефоны избранного президента США Дональда Трампа и его семьи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не заинтересованы в использовании интернета для вмешательства во внутренние дела других стран», — отметил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин выступает против распространения ложной информации, связанной с КНР, в политических целях.

Ранее стало известно, что Федеральное бюро расследований (ФБР) сообщило адвокату избранного президента США Дональда Трампа Тодду Бланшу о прослушке его телефона китайскими хакерами. По данным CNN, хакерам удалось получить доступ к переписке Бланша с семьей. После произошедшего адвокат сменил телефонный номер. Затем хакеры попытались атаковать телефон самого Трампа и его приближенных, в том числе избранного вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Он думает про выборы, а не про победу». Порошенко заявил, что Запад перестанет помогать Украине из-за Зеленского

      В Минюсте США оказались ошеломлены идеей Трампа

      В США покупателя российского Су-57 представили «интернет-подружкой из Канады»

      Финансовый аналитик призвал россиян не экономить

      Россиянин купил иномарку и неожиданно обнаружил в ней экзотического пассажира

      «Будут найдены и ликвидированы». В России пообещали ответ на сотрудничество разведки Украины с террористами в Сирии

      На Украине захотели предложить США частичную замену военного контингента в Европе

      Самый скандальный украинский дипломат пообещал покончить с собой

      Су-34 сбросил ФАБы с УМПК на бронетехнику ВСУ в Курской области и попал на видео

      Пашинян заявил о желании жителей Армении избавиться от государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше