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14:48, 14 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко объяснил отказ президента Польши фотографироваться с ним

Лукашенко: никто из участников саммита COP29 не заметил отказа Дуды от фото
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Никто из участников климатического саммита ООН (COP29) в Баку не заметил отказа президента Польши Анджея Дуды фотографироваться из-за Александра Лукашенко. Об этом заявил сам глава Белоруссии, пишет агентство «БелТА».

Это произошло во время общего фото лидеров стран-участниц. По его словам, он не заметил этого инцидента во время присутствия на саммите в столице Азербайджана. «Никто это даже не заметил. Я там стоял спокойно. Подошел пакистанский премьер, многие подошли поздоровались с уважением. Я тоже к ним. Ну, как семья. Никто не заметил, что его [Дуды] нет», — рассказал Лукашенко.

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Глава Белоруссии считает, что Дуда начал специально «пиариться» на этом поводе, так как никто из участников тогда не заметил этого.

Анджей Дуда осознанно принял решение не участвовать в фотографировании. По информации издания Polsat, это является символическим жестом.

Ранее Александр Лукашенко собрал 700 тысяч подписей за его выдвижение на выборы президента. «Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано», — заявил глава Белоруссии.

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