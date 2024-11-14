Лукашенко собрал 700 тысяч подписей за его выдвижение на выборы

Лукашенко сообщил, что собрал 700 тысяч подписей за его выдвижение на выборы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал 700 тысяч подписей за его выдвижение на выборы главы государства. Слова белорусского лидера приводит БелТА.

«Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано», — сказал он.

Лукашенко добавил, что у него не было времени внимательно следить за ходом избирательной кампании, так как к концу года накопилось много дел, в том числе поездки по республике и в другие страны. По его словам, он предлагал закончить сбор подписей в поддержку своей кандидатуры, но в администрации президента отметили, что народу нужно дать возможность поддержать лидера.

Ранее Лукашенко заявил, что женщина когда-нибудь станет президентом Белоруссии. Однако это может произойти при отсутствии военных проблем, добавил он.