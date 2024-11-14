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13:29, 14 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко предрек появление «де Голлей» в Европе

Лукашенко: в Европе еще появятся свои «Шарли де Голли»
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Henadz Zhinkov / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек появление новых «Шарлей де Голлей» в Европе. Так белорусский президент выразил надежду на появление новых лидеров в регионе, его слова передает «БелТА».

«Сегодня американцы начали о Шольца ноги вытирать. Все пиарятся, а принять решение и действовать — нет. Появятся де Голли, появятся», — рассказал Лукашенко.

По его словам, таких лидеров сейчас в Европе нет, «все дрожат».

Ранее Лукашенко назвал Европу новым потенциальным соперником США. Кроме того, по оценке белорусского лидера, поднимается Глобальный Юг. Лукашенко добавил, что через какое-то время могут возникнуть новые обстоятельства, и США придется на это реагировать.

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