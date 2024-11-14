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08:15, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина заказал 20 пицц на свадьбу сестры и расколол семью

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Oleksandr Yakoniuk / Shutterstock / Fotodom  

Пользовательница Reddit с ником Conscious-Option-400 рассказала на портале, как ее жених выгнал ее брата со свадьбы. Девушка объяснила, что брат заказал на мероприятие 20 больши пицц, что в итоге спровоцировало конфликт и раскололо их семью.

Авторша поста рассказала, что она и ее возлюбленный стали веганами три года назад, поэтому для свадебного банкета они выбрали полностью веганское меню. Однако жених и невеста не рассказали об этой особенности блюд гостям торжества. По мнению девушки, еда, которую они предлагали гостям, была вкусной и сытной. Пользовательница добавила, что банкет они потратили 15 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей).

«Церемония была прекрасной, но я заметила, что моего брата Тома не было за столом. 20 минут спустя я с ужасом наблюдала, как он с моими двоюродными братьями несет 20 больших пицц. Они стали раздавать их гостям, заявляя: "Нормальная еда для всех, кто хочет!» — написала рассказчица Позднее девушка узнала, что недовольство едой тайно выразила ее тетя, которая написала ее брату сообщение с призывом спасти торжество.

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Рассказчица добавила, что гости отнеслись к случившемуся как к шутке, однако она была сильно расстроена и расплакалась. Ее жених попросил братьев девушки покинуть торжество. «Это вызвало бурную реакцию, и теперь половина семьи называет нас заносчивыми и утверждает, что мы испортили собственную свадьбу, пытаясь всем навязать свои убеждения», — пожаловалась автор поста.

В комментариях пользователи заявили, что и пара, и братья повели себя неприемлемо. «Вы никому не рассказали, что еда веганская, потому что знали, что она им не понравится, будьте честны», «Конечно, заказывать пиццу было некрасиво, но и вы скрыли то, что еда будет веганская, намеренно», «Вы пытались их обмануть, они обманули тебя», — высказались они.

Ранее другая пользвательница Reddit девушка рассказала, как выгнала сестру со своей свадьбы из-за того, что та нарушила одно требование. После этого девушка заявила, что их отношения испорчены навсегда.

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