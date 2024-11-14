Названы лучшие работодатели России

Сбербанк, ВТБ, «Росатом» и еще 23 компании получили платиновый статус в рейтинге 167 лучших работодателей России, которых назвал Forbes. Участники опубликованного журналом списка распределены не по местам, а по четырем группам: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».
Внутри каждой из них компании, получившие максимальные баллы по таким метрикам ESG-повестки как «экология», «сотрудники и общество» и «корпоративное управление», расположили в алфавитном порядке.
Авторы отметили, что основным методом исследования стало анкетирование. Опросник рассылали в крупнейшие компании страны, также он был доступен для заполнения на сайте Forbes. Данные по не предоставившим данные брались из годовых отчетов и отчетов об устойчивом развитии, говорится в публикации.