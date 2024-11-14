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19:27, 14 ноября 2024Экономика

Названы лучшие работодатели России

В рейтинг лучших работодателей России от Forbes вошли 167 компаний
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Сбербанк, ВТБ, «Росатом» и еще 23 компании получили платиновый статус в рейтинге 167 лучших работодателей России, которых назвал Forbes. Участники опубликованного журналом списка распределены не по местам, а по четырем группам: «платина», «золото», «серебро» и «бронза».

Внутри каждой из них компании, получившие максимальные баллы по таким метрикам ESG-повестки как «экология», «сотрудники и общество» и «корпоративное управление», расположили в алфавитном порядке.

Авторы отметили, что основным методом исследования стало анкетирование. Опросник рассылали в крупнейшие компании страны, также он был доступен для заполнения на сайте Forbes. Данные по не предоставившим данные брались из годовых отчетов и отчетов об устойчивом развитии, говорится в публикации.

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