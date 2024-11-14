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14:50, 14 ноября 2024Экономика

Песков высказался о перспективах возвращения в Россию иностранных автопроизводителей

Песков: в вопросе возвращения иностранного автопрома важны интересы россиян
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что при возвращении иностранных автопроизводителей на российский рынок в приоритете для государства будут интересы отечественных компаний и автолюбителей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, речь идет о тонком балансе, при котором с одной стороны важно, чтобы потребители получали более качественный товар за меньшие деньги, а с другой — государство обязано «не забывать о своих собственных производителях».

Говоря о перспективах возвращения на российский рынок японских и европейских авто, Песков указал, что вводящие санкции страны «при необходимости из своих собственных интересов выпускают лицензии на исключение из перечня этих ограничений». При этом, отметил он, из ЕС соответствующих заявлений пока не поступало.

Как писал на этой неделе РБК, в Японии нашли лазейки в санкционных ограничениях, позволившие разрешить экспорт в Россию так называемых мягких гибридов. Благодаря этому некоторые машины с электроустановками концернов Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Mercedes, Audi начнут поступать в РФ.

ЖЗЛ
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