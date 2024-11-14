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18:27, 14 ноября 2024Путешествия

Пилоты самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе

Aviaincident: пилоты Utair увидели дрон на рейсе из Сургута в Сочи
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пилоты российской авиакомпании Utair увидели беспилотный летательный аппарат в небе. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

13 ноября Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Сургута в Сочи. Когда самолет пролетал в 75 километрах от аэропорта Минеральных Вод, экипаж заметил дрон или воздушное судно белого цвета крестообразной формы.

Уточняется, что аппарат находился ниже лайнера на высоте около 9,1-9,4 тысячи метров и двигался на восток. Угрозы безопасности пассажирскому самолету не было.

Ранее российские пилоты заметили около двух десятков НЛО в воздухе на рейсе из Сочи в Москву. Светящиеся объекты двигались в линию.

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