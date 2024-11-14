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03:47, 14 ноября 2024Бывший СССР

Порошенко допустил прекращение западной помощи из-за одного шага Зеленского

Порошенко: Запад перестанет помогать Украине из-за выплат Зеленского гражданам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВыборы президента США 2024
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что выплаты по тысяче гривен, которые Владимир Зеленский пообещал гражданам в рамках программы социальной поддержки, может привести к тому, что западные страны перестанут оказывать помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

«На эту позицию вашей "тысячи", которой вы пытаетесь купить голоса избирателей, он [избиратель] больше не пойдет», — заявил Порошенко.

По его словам, действующая власть на Украине думает о том, как выиграть выборы, а не о том, как одержать победу в конфликте.

Ранее Порошенко призвал Зеленского и одержавшего победу на выборах президента США Дональда Трампа соблюдать пять красных линий. По его утверждению, Киев не должен идти на компромисс по вопросам территорий и отмены антироссийских санкций. Кроме того, он потребовал не соглашаться на ограничение Вооруженных сил Украины.

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