Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:03, 14 ноября 2024Культура

Пугачева отменила два корпоратива из-за страха оскандалиться

Mash: певица Алла Пугачева отменила два корпоратива из-за страха оскандалиться
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Народная артистка СССР Алла Пугачева отказалась работать с двумя крупными заказчиками корпоративов из-за страха обсуждений в СМИ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, певица опасается слива видео с мероприятий в сеть. Второй причиной такого решения артистки стало отсутствие музыкантов, которые не хотят работать с исполнительницей «из-за ее неоднозначного имиджа», уточняет канал.

В посте указано, что крупные заказы на корпоративы в России певице поступают до сих пор. За одно выступление Пугачева просила 200 тысяч евро (около 20,8 миллиона рублей). В райдере артистки указаны перелет бизнес-классом, охрана, автомобиль Rolls-Royce или Maybach.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву заметили на Кипре. Звезду застали во время одиночной прогулки по Лимасолу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      На Западе рассказали о надежде украинских чиновников на действия Трампа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше