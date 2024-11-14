Mash: певица Алла Пугачева отменила два корпоратива из-за страха оскандалиться

Народная артистка СССР Алла Пугачева отказалась работать с двумя крупными заказчиками корпоративов из-за страха обсуждений в СМИ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, певица опасается слива видео с мероприятий в сеть. Второй причиной такого решения артистки стало отсутствие музыкантов, которые не хотят работать с исполнительницей «из-за ее неоднозначного имиджа», уточняет канал.

В посте указано, что крупные заказы на корпоративы в России певице поступают до сих пор. За одно выступление Пугачева просила 200 тысяч евро (около 20,8 миллиона рублей). В райдере артистки указаны перелет бизнес-классом, охрана, автомобиль Rolls-Royce или Maybach.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачеву заметили на Кипре. Звезду застали во время одиночной прогулки по Лимасолу.