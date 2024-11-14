Россияне оказались заблокированы на Бали без еды и денег из-за извержения вулкана

Российские туристы застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки

Россияне в числе сотен других туристов оказались заблокированы на индонезийском острове Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Одна из застрявших на популярном азиатском курорте путешественниц, москвичка Елена, рассказала журналистам, что пассажиры уже вторые сутки ночуют в аэропорту Денпасар. По ее словам, туристам не предоставили ни питание, ни напитки, ни отель. Сотрудники авиакомпании China Southern Airlines предложили забронировать билеты на более поздний срок за свой счет, однако цены на рейсы до Москвы сейчас немаленькие — от 250 до 700 тысяч рублей.

Елена пожаловалась, что в аэропорту осталось много людей, у которых не хватает денег даже на еду. Им предложили сделать запрос на возврат средств, но в этом случае они могут рассчитывать лишь на сумму в 100 тысяч рублей. «И заявление они будут рассматривать в течение 60 дней. Вопрос, как нам улететь с Бали?» — возмутилась Елена.

Как сообщает Telegram-канал, в российском посольстве посоветовали соотечественникам на Бали избегать районов извержения вулкана. По прогнозам полеты возобновятся только через несколько дней.

Ранее из-за стихийного бедствия международные авиакомпании стали массово отменять рейсы в Индонезию и обратно. С 4 по 12 ноября не состоялось 80 рейсов, в том числе из Сингапура, Гонконга и нескольких австралийских городов.