Россияне стали чаще интересоваться своей кредитной историей

Граждане РФ в первой половине 2024-го на 34 % чаще запрашивали кредитные отчеты

Граждане РФ в первой половине 2024 года стали активнее интересоваться своей кредитной историей: количество полученных кредитных отчетов в январе-июне выросло на 34 процента в годовом выражении. Об этом сообщает Банк России.

В аналитическом обзоре регулятора также уточняется, что на 23 процента год к году в указанный период увеличилось и число полученных данных об индивидуальном рейтинге. При этом банкам, МФО и другим организациям за это время предоставили на 36 процентов больше отчетов, чем годом ранее.

Рост интереса к кредитным историям со стороны как граждан, так и кредиторов в ЦБ связали с повышением финансовой грамотности россиян и ростом розничного кредитования.

Ранее эксперты рассказали о том, что плохая кредитная история может стать причиной отказа от кандидата на трудоустройство. На фоне этого некоторые работодатели уже включают такую выписку в список необходимых для собеседования документов.