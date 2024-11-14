Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:03, 14 ноября 2024Экономика

Россияне стали чаще интересоваться своей кредитной историей

Граждане РФ в первой половине 2024-го на 34 % чаще запрашивали кредитные отчеты
Дмитрий Воронин

Фото: Shutterstock / Fotodom

Граждане РФ в первой половине 2024 года стали активнее интересоваться своей кредитной историей: количество полученных кредитных отчетов в январе-июне выросло на 34 процента в годовом выражении. Об этом сообщает Банк России.

В аналитическом обзоре регулятора также уточняется, что на 23 процента год к году в указанный период увеличилось и число полученных данных об индивидуальном рейтинге. При этом банкам, МФО и другим организациям за это время предоставили на 36 процентов больше отчетов, чем годом ранее.

Рост интереса к кредитным историям со стороны как граждан, так и кредиторов в ЦБ связали с повышением финансовой грамотности россиян и ростом розничного кредитования.

Ранее эксперты рассказали о том, что плохая кредитная история может стать причиной отказа от кандидата на трудоустройство. На фоне этого некоторые работодатели уже включают такую выписку в список необходимых для собеседования документов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ЦБ поднял официальный курс доллара выше 99 рублей

      В Роскомнадзоре напомнили об учениях для проверки устойчивости Рунета

      Летчик-испытатель сравнил Су-57 с китайским аналогом

      В Банке России пообещали обойтись без резкого снижения ключевой ставки

      Маск высказался о меняющих пол детям врачах

      Бывшего замминистра энергетики России оставили в СИЗО

      Названа самая популярная соцсеть в России

      В российском регионе осудят двух подростков за разбойное нападение на знакомого

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Египте на Новый год

      В ФСБ рассказали детали о задержании девушки за попытку поджога в российском городе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше