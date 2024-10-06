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05:23, 6 октября 2024Россия

Плохую кредитную историю назвали препятствием для трудоустройства

Мехтиев: данные о просроченных кредитах могут навредить при трудоустройстве

Фото: PxHere

Плохая кредитная история может сподвигнуть работодателя рассмотреть другого кандидата на должность, то есть этот факт может стать препятствием при трудоустройстве. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, компания может заранее изучить данные о возможных просроченных кредитах соискателей, так как для нанимателя важно понимать, как человек относится к финансовым обязательствам.

По запросу от работодателя можно получить доступ к кредитной истории гражданина. По закону, с данными может ознакомиться любое юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, если он получил на это согласие от физического лица. Некоторые работодатели даже включают такую выписку в список необходимых для собеседования документов.

«Для любого работодателя "красным флажком" является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже», — подчеркнул Мехтиев. Похожее отношение будет к неуплате алиментов и за ЖКУ, поскольку в глазах компании соискатель будет выглядеть ненадежным.

Также, согласно исследованиям, у человека с долгами производительность труда снижена на 22-25 процентов, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что девушка узнала финансовый секрет жениха и отменила свадьбу. Оказалось, что он скрывал от нее десятки тысяч долларов долгов по кредитным картам и кредитам.

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      Александра Синицына
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