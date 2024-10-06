Плохую кредитную историю назвали препятствием для трудоустройства

Мехтиев: данные о просроченных кредитах могут навредить при трудоустройстве

Плохая кредитная история может сподвигнуть работодателя рассмотреть другого кандидата на должность, то есть этот факт может стать препятствием при трудоустройстве. Об этом заявил основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, компания может заранее изучить данные о возможных просроченных кредитах соискателей, так как для нанимателя важно понимать, как человек относится к финансовым обязательствам.

По запросу от работодателя можно получить доступ к кредитной истории гражданина. По закону, с данными может ознакомиться любое юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, если он получил на это согласие от физического лица. Некоторые работодатели даже включают такую выписку в список необходимых для собеседования документов.

«Для любого работодателя "красным флажком" является наличие просроченной задолженности по кредитам или займам, пусть даже и оплаченной позже», — подчеркнул Мехтиев. Похожее отношение будет к неуплате алиментов и за ЖКУ, поскольку в глазах компании соискатель будет выглядеть ненадежным.

Также, согласно исследованиям, у человека с долгами производительность труда снижена на 22-25 процентов, подчеркнул эксперт.

Ранее стало известно, что девушка узнала финансовый секрет жениха и отменила свадьбу. Оказалось, что он скрывал от нее десятки тысяч долларов долгов по кредитным картам и кредитам.