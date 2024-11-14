Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:42, 14 ноября 2024Россия

Россиянка на «взбесившемся» Mercedes снесла столб на площади и попала на видео

В Новой Москве 38-летняя женщина на Mercedes снесла столб на площади
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В Новой Москве 38-летняя женщина на «взбесившемся» Mercedes снесла столб на площади Туве Янссон. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как россиянка врезается в столб у пешеходного перехода, затем резко поворачивает вбок, переезжает площадь и таранит другой столб.

По словам очевидцев, в салоне иномарки в этот момент помимо водителя был ребенок. Женщина пояснила, что в Mercedes заблокировались руль и педаль газа.

Жительница Новой Москвы получила небольшие травмы, ее сын разбил нос. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, хозяйка планирует отдать машину на экспертизу.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы из-за аварии легковой автомобиль Hyundai Solaris разорвало на части.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк ВСУ. Его уничтожил российский дрон

      Появление слухов о выборах президента Украины объяснили

      Сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже после утечки плана Израиля

      Анна Седокова намекнула на воссоединение с третьим мужем

      Бывшая российская фигуристка высказалась о желании соревноваться с экс-соотечественницами

      Россия заметно нарастила вывоз нефти

      Трамп встретится с первым иностранным лидером после победы на выборах

      Полиция задержала афериста-уголовника за обман российских военных

      На европейскую страну обрушилось наводнение

      Дачникам напомнили об обязанности убирать снег на участке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше