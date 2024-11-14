Россиянка на «взбесившемся» Mercedes снесла столб на площади и попала на видео

В Новой Москве 38-летняя женщина на Mercedes снесла столб на площади

В Новой Москве 38-летняя женщина на «взбесившемся» Mercedes снесла столб на площади Туве Янссон. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры опубликовало издание Baza в Telegram-канале.

На представленном ролике видно, как россиянка врезается в столб у пешеходного перехода, затем резко поворачивает вбок, переезжает площадь и таранит другой столб.

По словам очевидцев, в салоне иномарки в этот момент помимо водителя был ребенок. Женщина пояснила, что в Mercedes заблокировались руль и педаль газа.

Жительница Новой Москвы получила небольшие травмы, ее сын разбил нос. Сейчас на месте работают сотрудники полиции, хозяйка планирует отдать машину на экспертизу.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы из-за аварии легковой автомобиль Hyundai Solaris разорвало на части.