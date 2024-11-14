Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:23, 14 ноября 2024Россия

Российские войска нанесли удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны: нанесен удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Kyiv region / Reuters

Российские войска нанесли удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Пилотируемая и беспилотная авиация, ракеты и артиллерийские снаряды поразили украинские военные аэродромы. Под удар также попали объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, за минувшие сутки дальнобойным оружием было поражено 142 района сосредоточения живой силы и техники противника, отметили в военном ведомстве.

14 ноября Минобороны сообщило об установлении контроля над селом Вознесеновка Донецкой народной республики. Населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Центр».

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк ВСУ. Его уничтожил российский дрон

      Появление слухов о выборах президента Украины объяснили

      Сотрудника ЦРУ обвинили в шпионаже после утечки плана Израиля

      Анна Седокова намекнула на воссоединение с третьим мужем

      Бывшая российская фигуристка высказалась о желании соревноваться с экс-соотечественницами

      Россия заметно нарастила вывоз нефти

      Трамп встретится с первым иностранным лидером после победы на выборах

      Полиция задержала афериста-уголовника за обман российских военных

      На европейскую страну обрушилось наводнение

      Дачникам напомнили об обязанности убирать снег на участке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше