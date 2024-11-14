Российские войска нанесли удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины

Минобороны: нанесен удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины

Российские войска нанесли удар по военной и энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Пилотируемая и беспилотная авиация, ракеты и артиллерийские снаряды поразили украинские военные аэродромы. Под удар также попали объекты энергетики, обеспечивающие работу украинского военно-промышленного комплекса.

Кроме того, за минувшие сутки дальнобойным оружием было поражено 142 района сосредоточения живой силы и техники противника, отметили в военном ведомстве.

14 ноября Минобороны сообщило об установлении контроля над селом Вознесеновка Донецкой народной республики. Населенный пункт заняли бойцы группировки войск «Центр».