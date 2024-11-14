Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль села Вознесенка в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Речь идет о селе Вознесенка, где бои вели военнослужащие группировки войск «Центр». Бойцы также нанесли поражение восьми бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) около населенных пунктов Сухая Балка, Димитров, Леонидовка, Дружба, Зеленое Поле и Дзержинск.

Противник за сутки потерял более 485 бойцов, немецкую боевую машину пехоты Marder, турецкую боевую бронированную машину Kirpi и пять боевых бронированных машин «Казак», добавили в оборонном ведомстве.

Накануне российская армия ударила по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Помимо того, тогда оказались поражены объекты энергетики, используемые предприятиями военно-промышленного комплекса республики, а также скопления живой силы и военной техники ВСУ.