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12:10, 13 ноября 2024Россия

Армия России ударила по инфраструктуре военных аэродромов Украины

Минобороны России сообщило о поражении инфраструктуры военных аэродромов Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Российская армия ударила по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Кроме того, поражены объекты энергетики, используемые предприятиями военно-промышленного комплекса республики, а также скопления живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 139 районах. Как уточнили в ведомстве, атака проводилась при помощи оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В Минобороны также отчитались, что всего с начала спецоперации в зоне СВО уничтожены 28 216 единиц военной автомобильной спецтехники, 17 805 орудий полевой артиллерии и минометов, 1487 боевых машин реактивных систем залпового огня, 19 188 танков и других боевых бронемашин, 585 зенитных ракетных комплексов, 35 707 беспилотников, 648 самолетов и 283 вертолета ВСУ.

Ранее, 1 ноября, в ведомстве сообщали, что армия России ударила по зданию Генштаба ВСУ, в котором располагался центр управления беспилотниками. Подробности об атаке в Минобороны не раскрыли.

ЖЗЛ
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