Российские войска ударили по 14 украинским бригадам в Курской области

Минобороны отчиталось об ударах по 14 украинским бригадам в Курской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по 14 украинским бригадам в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны страны.

Бои, по данным министерства, проходили в районах населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Малая Локня и Леонидово.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли в Курской области до 430 бойцов, десять танков, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и две 155-миллиметроые самоходные артиллерийские установки «Богдана».

Ранее в Курской области заметили «редкий и сложный» английский танк Сhallenger 2, поставленный Лондоном Украине. Факт переброски столь редкой военной техники в российский регион свидетельствует о намерении Вооруженных сил Украины использовать все возможности для удержания позиций в Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. Судьба многих граждан до сих пор остается неизвестной.