Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

В Москве суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у офиса Wildberries

В Москве Басманный суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку дел.

По данным агентства, в период с 13 по 15 ноября будет рассмотрено 25 ходатайств следствия о продлении ареста.

Ранее сообщалось, что 30 фигурантов дела арестованы на срок до 18 ноября.

18 сентября в центре Москвы произошло нападение на головной офис компании. Вооруженный конфликт привел к тому, что семь человек пострадало, в том числе двое правоохранителей, которые приехали на вызов.