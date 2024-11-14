Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:16, 14 ноября 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

В результате серии ударов беспилотниками в Днепропетровской области Украины были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Под ударом были Никополь, Мировская и Марганецкая общины (...) Повреждена инфраструктура», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что инфраструктура также была повреждена в Зеленоградской общине.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице. По его словам, город был атакован беспилотниками и дальнобойными ракетами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

      Еврокомиссия одобрила выделение очередной помощи Украине на сумму 4,1 миллиарда евро

      Знаменитый кит-шпион Хвалдимир оказался белухой по кличке Андрюха. В Англии уверены — он сбежал с военной базы в России

      Врач предупредила о неприятных последствиях резкого отказа от курения

      В Конгрессе США обсудили подводные базы пришельцев

      Бузова заявила о планах родить ребенка в 2025 году

      В России перевыполнили план по переселению из аварийных домов

      В администрации Алиева раскритиковали Борреля

      На Западе предсказали Зеленскому катастрофический исход

      В ЕС задумали ввести санкции против перевозящих российскую нефть танкеров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше