В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

Глава Днепропетровской ОВА Лысак сообщил о повреждении инфраструктуры

В результате серии ударов беспилотниками в Днепропетровской области Украины были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

«Под ударом были Никополь, Мировская и Марганецкая общины (...) Повреждена инфраструктура», — говорится в публикации.

Чиновник добавил, что инфраструктура также была повреждена в Зеленоградской общине.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице. По его словам, город был атакован беспилотниками и дальнобойными ракетами.