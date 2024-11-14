В Днепропетровской области сообщили о повреждении инфраструктуры

В результате серии ударов беспилотниками в Днепропетровской области Украины были повреждены объекты инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщает глава местной областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.
«Под ударом были Никополь, Мировская и Марганецкая общины (...) Повреждена инфраструктура», — говорится в публикации.
Чиновник добавил, что инфраструктура также была повреждена в Зеленоградской общине.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в украинской столице. По его словам, город был атакован беспилотниками и дальнобойными ракетами.