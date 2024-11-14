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21:06, 14 ноября 2024Из жизни

В Конгрессе США обсудили подводные базы пришельцев

В США прошли новые слушания Конгресса по поводу инопланетян
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rebecca Naden / Reuters

В нижней палате Конгресса США прошли новые слушания по поводу неопознанных летающих объектов (НЛО), генетических экспериментов с участием инопланетян и об их подводных базах в океане. Об этом сообщает New York Post.

В среду, 13 ноября, член палаты от штата Колорадо Лорен Боберт обсудила информацию, которую якобы скрывает правительство США и Пентагон, с вице-адмиралом ВМС США в отставке Тимом Галлодетом, бывшим сотрудником Министерства обороны Луисом Элизондо, бывшим сотрудником НАСА Майклом Голдом и журналистом Майклом Шелленбергером. Все они верят, что тайные программы по исследованию пришельцев и их технологий существуют.

Боберт заявила, что «до Капитолийского холма дошли слухи» о некой секретной программе Министерства обороны, которая подразумевает манипуляцию с «человеческими и нечеловеческим генетическим материалом» с целью создания гибридов, намного превосходящих людей. Она спросила, знают ли приглашенные эксперты что-то об этом. Все четверо заявили, что не знают.

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Затем Боберт спросила Шелленбергера, известно ли ему, чтобы представители ВМС сообщали об аномальных аппаратах в океане, поведение которых нельзя объяснить «известными технологиями или природными явлениями». Журналист заявил, что в его отчете о предполагаемой секретной программе Пентагона «Безупречное созвездие» описан ряд случаев наблюдения подобных объектов.

Боберт также поинтересовалась, есть ли информация о подводных аномалиях, которые могут указывать на существование неких баз пришельцев на дне океана. Шелленбергер признался, что ничего не знает о базах. Однако, по его словам, есть источник, утверждающий, что видел ролик военных, на котором «шар вылетает из океана и встречается с другим шаром». На вопрос о том, были ли замечены у этих НЛО какие-то свойства «бросающие вызов нашему пониманию физики и инженерии», журналист ответил: «Похоже, что они есть».

Издание уточняет, что Пентагон категорически отверг отчет Шелленбергера о якобы существующей программе «Безупречное созвездие» и опроверг заявления его источников.

Ранее Луис Элизондо, который участвовал в слушаньях, выдал фотографию люстры за снимок корабль пришельцев. Позже он заявил, что получил фото от некоего «друга из правительства» около двух лет назад.

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