Сотрудник Пентагона продемонстрировал фото «корабля пришельцев» и попался на лжи

В США бывший контрразведчик выдал люстру за корабль пришельцев

В США бывший сотрудник контрразведки и Пентагона Луис Элизондо показал во время выступления фото корабля пришельцев и попался на лжи. Об этом пишет Unexplained Mysteries.

Некоторое время назад Элизондо выступал с докладом на некоем частном мероприятии, посвященном проблеме НЛО, в городе Филадельфия, штат Пенсильвания. В сеть попали кадры, на которых бывший разведчик продемонстрировал зрителям снимки из Румынии. Эти фото были якобы сделаны в 2022 году, а запечатлен на них, по словам Элизондо, «корабль-матка пришельцев».

Однако сотрудник онлайн-хранилища рассекреченных документов The Black Vault Джон Гринвальд провел поиск первоисточника представленного снимка и установил, что за корабль пришельцев на нем выдали отражение обыкновенной люстры в оконном стекле.

Через несколько дней Элизондо отреагировал на разоблачение. Он заявил, что получил снимок от некоего «друга из правительства» около двух лет назад.

Луис Элизондо с 2007 по 2012 год возглавлял Расширенную программу по изучению аэрокосмических угроз (AATIP), которая действовала под эгидой Пентагона и правительства США.

Ранее отставной полковник Армии США Карл Нелл заявил, что «лично знает» о контактах человечества с инопланетянами. По его словам, эти контакты происходят долгое время.