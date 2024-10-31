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21:09, 31 октября 2024Из жизни

Полковник Армии США заявил о контактах человечества с инопланетянами

Полковник Армии США Нелл: нечеловеческий разум взаимодействует с людьми на Земле
Никита Савин
Никита Савин (редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Victor Lisitsyn / Globallookpress.com

Отставной полковник Армии США Карл Нелл сказал, что «лично знает» о контактах человечества с инопланетянами. Об этом пишет Daily Star.

Заявление об общении с инопланетянами бывший военный сделал на конференции Института новой парадигмы — организации, которая занимается «подготовкой к временам, когда человечество займет свое место в галактической семье». Нелл поддерживал деятельность Оперативной группы по исследованию неопознанных воздушных явлений (UAPTF), которая работала в 2020-2021 годах под эгидой Управления военно-морской разведки США.

Теперь он утверждает, что «имеет информацию из первых уст о влиянии внеземных форм жизни на человечество». «Нечеловеческий разум существует, нечеловеческий разум взаимодействует с людьми на этой планете. Это взаимодействие продолжается и уже давно — нет никаких сомнений. Никаких сомнений. Это абсолютная правда, я лично знаю», — заявил Нелл.

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Отставной военный не пояснил, о каком именно взаимодействии идет речь, однако сказал, что во Вселенной существует 20 миллиардов звезд, похожих на Солнце, а некоторые из них намного старше его. Этого времени, по мнению Нелла, вполне достаточно для развития цивилизаций на планетах у этих звезд.

«Людям, которые утверждают, что жизнь является чем-то необычным, приходится это объяснять значительно дольше чем тем, кто считает, что жизнь развивается очень и очень быстро», — подытожил военный.

Ранее в октябре на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер ответил на вопрос об инопланетянах. Он заявил, что американское военное ведомство не располагает информацией о визитах на Землю пришельцев из космоса.

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