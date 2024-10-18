Пентагон ответил на вопрос об инопланетянах

Пентагон заявил, что не располагает доказательствами визитов инопланетян

На брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер ответил на вопрос об инопланетянах. Об этом пишет Fox News.

К Райдеру обратился журналист Джефф Щогол из американского издания Task & Purpose и поинтересовался, что тот может сообщить о внеземной жизни. «Я просто спрошу наудачу: что у вас есть на тему НЛО, пришельцев и тому подобного?» — спросил он.

Райдер не сказал ничего сенсационного. «Истина где-то рядом, Джефф, и она заключается в том, что мы не располагаем доказательствами визитов внеземных форм жизни на эту планету», — заявил он.

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. Соединенные Штаты, по его словам, активно участвуют в этой игре и даже добились определенных успехов. Некоторые инопланетные объекты якобы удалось захватить в исправном состоянии. Кроме того, на месте крушения внеземных аппаратов нашли останки с «нечеловеческой биологией».