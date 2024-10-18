Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:09, 18 октября 2024Из жизни

Пентагон ответил на вопрос об инопланетянах

Пентагон заявил, что не располагает доказательствами визитов инопланетян

Фото: Henry Romero / Reuters

На брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона генерал-майор Пэт Райдер ответил на вопрос об инопланетянах. Об этом пишет Fox News.

К Райдеру обратился журналист Джефф Щогол из американского издания Task & Purpose и поинтересовался, что тот может сообщить о внеземной жизни. «Я просто спрошу наудачу: что у вас есть на тему НЛО, пришельцев и тому подобного?» — спросил он.

Райдер не сказал ничего сенсационного. «Истина где-то рядом, Джефф, и она заключается в том, что мы не располагаем доказательствами визитов внеземных форм жизни на эту планету», — заявил он.

Материалы по теме:
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО. Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
Разведчик впервые рассказал о секретной программе США по изучению НЛО.Он заявил, что власти укрывают корабли пришельцев
27 июля 2023
Зловещая тишина Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
Зловещая тишинаИнопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
5 сентября 2019
Тайная угроза Американцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
Тайная угрозаАмериканцы запустили новый сверхсекретный проект. Он раскроет загадку летающих тарелок
2 июня 2019

В 2023 году в Конгрессе США прошли слушания, на которых бывший сотрудник спецслужб Дэвид Груш заявил, что власти многих стран уже несколько десятилетий знают о существовании пришельцев и охотятся за их технологиями. Соединенные Штаты, по его словам, активно участвуют в этой игре и даже добились определенных успехов. Некоторые инопланетные объекты якобы удалось захватить в исправном состоянии. Кроме того, на месте крушения внеземных аппаратов нашли останки с «нечеловеческой биологией».

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Олег Парамонов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин против краткого перемирия с Украиной. Президент России не готов останавливать СВО даже на неделю

      Шольц назвал вовлечение НАТО в конфликт на Украине катастрофой

      Суд вынес приговор бывшему министру природных ресурсов Забайкалья

      В Совфеде оценили возможность создания Украиной ядерного оружия за две-три недели

      В российском нацпарке запечатлели романтическую сцену лосей

      Назван простой и дешевый способ очистить унитаз до блеска

      Лидеры ФРГ, США, Франции и Великобритании обсудили «план победы» Зеленского

      Новые виды птиц обнаружили на Курилах

      Последствия прямого столкновения ядерных держав на Украине оценили

      Медведев раскрыл ответ Москвы на «ядерный шантаж» Киева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше