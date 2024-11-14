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13:37, 14 ноября 2024Россия

В Кремле высказались о новых предложенных Госдумой ограничениях для иноагентов

Песков: пока рано говорить о позиции Кремля по спецсчетам для иноагентов
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Nemeno / Pool / Reuters

О позиции Кремля по вопросу введения спецсчетов для иноагентов пока говорить рано. Об этом, комментируя новые возможные новые ограничения для иностранных агентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

14 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, который подразумевает введение рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за результаты интеллектуальной деятельности. Открытие такого счета будет обязательным для всех иноагентов — распоряжаться средствами человек сможет только тогда, когда с него снимут статус иностранного агента. Либо же средствами распорядится суд — он сможет позволить зачислить их в бюджет.

В России ранее запретили рекламу на всех информационных ресурсов иноагентов. Запрет распространяется распространяется на граждан России и российские компании вне зависимости от их форм собственности.

ЖЗЛ
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