В Кремле высказались о новых предложенных Госдумой ограничениях для иноагентов

Песков: пока рано говорить о позиции Кремля по спецсчетам для иноагентов

О позиции Кремля по вопросу введения спецсчетов для иноагентов пока говорить рано. Об этом, комментируя новые возможные новые ограничения для иностранных агентов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

14 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал внесение в нижнюю палату парламента законопроекта, который подразумевает введение рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за результаты интеллектуальной деятельности. Открытие такого счета будет обязательным для всех иноагентов — распоряжаться средствами человек сможет только тогда, когда с него снимут статус иностранного агента. Либо же средствами распорядится суд — он сможет позволить зачислить их в бюджет.

В России ранее запретили рекламу на всех информационных ресурсов иноагентов. Запрет распространяется распространяется на граждан России и российские компании вне зависимости от их форм собственности.