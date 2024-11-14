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22:54, 14 ноября 2024Мир

В ООН сравнили политику Израиля по отношению к сектору Газа с геноцидом

В ООН сравнили сравнил политику Израиля по отношению к сектору Газа с геноцидом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Global Look Press

Политика Израиля в отношении оккупированных территорий, в том числе сектора Газа, может характеризоваться как геноцид. Об этом говорится в докладе Специального комитета ООН по расследованию затрагивающих права человека действий Израиля в отношении палестинского народа, передает РИА Новости.

В Докладе указывается, что с начала конфликта в Западном Иерусалиме открыто поддерживали политику лишения гражданского населения продовольствия, воды и топлива. Это свидетельствует о намерении использовать предоставление предметов первой необходимости для выполнения политических и военных задач и в карательных целях, подчеркнули в ООН.

«Политика и практика Израиля в отчетный период могут характеризоваться как геноцид», — отмечается в докладе.

Ранее ХАМАС и Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ) пришли к консенсусу по плану восстановления сектора Газа после прекращения основных боевых действий. Решение устраняет препятствие на пути к послевоенному плану, обсуждаемому США и Израилем, согласно которому в Газе будет создано временное правительство до стабилизации ситуации.

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