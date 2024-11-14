Геращенко: Зеленский нарушил конституцию, проигнорировав десятки законов

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию страны, проигнорировав десятки принятых Верховной Радой с 2022 года законов. Об этом заявила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Количество проигнорированных президентом законов достигло критических масштабов», — высказалась политик.

Геращенко указала на конституционную обязанность Зеленского подписать или наложить право вето на принятый Радой закон в течение 15 дней с момента окончательного принятия. Депутат насчитала более 30 подобных нарушений с начала военного положения в стране в феврале 2022 года.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил о концлагере в штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Как указывает свидетель, помещение находилось в главном офисе спецслужбы в Киеве по адресу улица Владимирская, 33.