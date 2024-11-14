Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:17, 14 ноября 2024Бывший СССР

В Раде насчитали десятки случаев нарушения конституции Зеленским

Геращенко: Зеленский нарушил конституцию, проигнорировав десятки законов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил конституцию страны, проигнорировав десятки принятых Верховной Радой с 2022 года законов. Об этом заявила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

«Количество проигнорированных президентом законов достигло критических масштабов», — высказалась политик.

Геращенко указала на конституционную обязанность Зеленского подписать или наложить право вето на принятый Радой закон в течение 15 дней с момента окончательного принятия. Депутат насчитала более 30 подобных нарушений с начала военного положения в стране в феврале 2022 года.

Ранее депутат Рады Александр Дубинский заявил о концлагере в штаб-квартире Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Как указывает свидетель, помещение находилось в главном офисе спецслужбы в Киеве по адресу улица Владимирская, 33.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава района в Курской области похвасталась медалью на встрече с гражданами. Ее освистали, а потом уволили

      При обстреле со стороны ВСУ под Луганском пострадал российский замминистра

      Суд продлил арест 13 фигурантам по делу о стрельбе у центрального офиса Wildberries

      Советник Трампа раскрыл его желание закончить конфликт на Украине

      ВСУ нанесли серию ударов по Энергодару

      Врач посоветовал гладить курицу перед покупкой

      У туристки на Бали остались рубцы на теле из-за севшего на нее насекомого

      В России собрались увеличить лимит сверхурочной работы

      Российские бойцы оценили «Сармат-3»

      Кошку-обнимашку выставили на продажу в России за пять миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше