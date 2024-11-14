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20:25, 14 ноября 2024Россия

В России черный Bentley выехал на встречку, врезался в Hyundai и попал на видео

В Екатеринбурге Bentley выехал на встречку, врезался в Hyundai и попал на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Екатеринбурге черный Bentley на большой скорости выехал на встречку, врезался в Hyundai и попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал E1.ru.

На кадрах видно, что иномарка мчит по встречной полосе, объезжая затор. На перекрестке автомобиль врезается в пытавшийся повернуть Hyundai, из-за чего обе легковушки отбрасывает в стороны. Bentley после столкновения угодил в кювет.

По данным источника, за рулем иномарки был 22-летний азербайджанский автоблогер Эмиль. Официально эту информацию пока не подтвердили.

Ранее очевидец снял видео с места столкновения двух грузовиков в Свердловской области. Известно, что 53-летний водитель Mitsubishi врезался в КамАЗ с полуприцепом. На кадрах можно увидеть две поврежденные машины, стоящие посреди дороги. У одной из них смята половина кабины.

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