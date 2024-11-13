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20:52, 13 ноября 2024Россия

Появилось видео с места столкновения двух грузовиков на российской трассе

Очевидец снял видео с места столкновения двух грузовиков в Свердловской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидец снял видео с места столкновения двух грузовиков в Свердловской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал e1.ru.

Известно, что 53-летний водитель Mitsubishi врезался в КамАЗ с полуприцепом. На кадрах можно увидеть две поврежденные машины, стоящие посреди дороги. У одной из них смята половина кабины.

По данным Госавтоинспекции по Свердловской области, ДТП произошло вечером 13 ноября на 30-м километре трассы ЕкатеринбургТюмень.

«Водитель, управляя грузовым автомобилем Mitsubishi, не обеспечил постоянного контроля за движением транспортного средства, вследствие чего не выдержал достаточную дистанцию до двигающегося впереди грузового автомобиля КамАЗ в составе с полуприцепом Schmitz и допустил с ним столкновение», — говорится в сообщении.

В результате столкновения пострадал водитель Mitsubishi, его госпитализировали.

В этот же день в Московской области произошло ДТП с участием скорой помощи, два медработника получили ранения. Пострадавших сотрудников скорой помощи доставили в медицинское учреждение.

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