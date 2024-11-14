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15:09, 14 ноября 2024Экономика

В России обнаружилась нехватка мусоровозов

РЭО: в 16 регионах России не хватает мусоровозов
Мария Черкасова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В 16 регионах России наблюдается нехватка мусоровозов, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Всего 16 российским субъектам не хватает от 16 до 78 процентов мусоровозов от общего количества необходимой техники. Наиболее трудная ситуация в Туве (78 процентов), Ингушетии (60,4 процента) и Дагестане (47,1 процента).

С нехваткой также столкнулись в Еврейской автономной области (46,8 процента), Республике Алтай (36,8 процента), Луганской народной республике (35,3 процента), Камчатском крае (27,5 процента), Приморском крае (25,8 процента), Карачаево-Черкесии (25,5 процента), Тверской области (23,9 процента), Донецкой народной республике (22,7 процента), Иркутской области (19,1 процента), Мордовии (17,3 процента), Запорожской (16,9 процента), Рязанской (16,2 процента) и Херсонской (16 процентов) областях.

РЭО уже разрабатывает меры, которые помогут устранить дефицит, заявили в пресс-службе оператора.

По итогам 2023 года лидером среди российских регионов по общей произведенной массе твердых коммунальных отходов (ТКО) стала Московская агломерация — на нее пришлось 19,9 процента от всего произведенного за этот период мусора в стране. Вторым регионом стал Краснодарский край с долей в 5,1 процента от общего объема ТКО. Замкнул тройку Санкт-Петербург (3,4 процента).

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