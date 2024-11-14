В России синтезировали новое вещество для борьбы с неизлечимой болезнью

BM: ученые в РФ синтезировали противоопухолевое вещество для лечения рака мозга

Российские ученые в УрФУ синтезировали вещество с противоопухолевым эффектом, способное стать основой для борьбы с глиобластомой (раком мозга). Препарат на его основе станет менее токсичным для пациентов, передает BioMetals (BM).

Глиобластома является наиболее агрессивной и частой разновидностью злокачественных первичных опухолей головного мозга. Наиболее уязвимая категория людей — мужчины старше 64 лет, уточнили в универстете.

«На сегодня глиобластома неизлечима. Средний срок продолжительности жизни людей с такой опухолью составляет 15 месяцев. Лишь менее пяти процентов пациентов живут еще пять лет после постановки диагноза», — отметил заведующий лабораторией первичного биоскрининга клеточных и генных технологий УрФУ Всеволод Мелехин.

Для лечения болезни во всем мире применяют соединения из платины, которые очень токсичны и приводят к серьезным побочным эффектам. Кроме того, в процессе опухолевые клетки адаптируются к таким препаратам и перестают на них реагировать, что сподвигло ученых искать альтернативу. В УрФУ создали вещество, схожее по структуре с цисплатином.

«В основе обоих препаратов — платиновый комплекс, оба имеют низкую молекулярную массу, что позволяет молекулам проникать с кровью в головной мозг. Однако у нашего вещества другой механизм действия. Это позволяет предполагать меньшую токсичность для организма и более высокую эффективность в тех случаях, когда не работают другие препараты», — объяснил Мелехин.