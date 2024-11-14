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19:09, 14 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе экс-главе района дали срок за хищение миллионов рублей из бюджета

В Якутии экс-главе района дали пять лет за хищения и превышение полномочий
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В республике Саха (Якутия) за хищение средств и превышение полномочий на пять лет колонии осужден экс-глава Таттинского района. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает республиканское управление Следственного комитета России.

По данным следствия, осужденный в 2022 году поручил своему заму оплатить наложенные на него штрафы в 160 тысяч рублей, для чего подчиненные подготовили фиктивные документы о выделении субсидии из бюджета региона. Кроме того, он похитил 50 тысяч рублей на собственные нужды. А в 2021 году по его поручению было выделено 50 миллионов рублей на строительство культурно-досугового центра в селе Черкех, но здание так и не было построено.

Также в марте 2022 года глава района дал указание о фиктивном трудоустройстве адвоката, которому выплатили свыше полумиллиона рублей. Также к различным срокам заключения и штрафам приговорены заместители главы района, помогавшие в хищении бюджетных средств.

Ранее в Москве Басманный суд арестовал начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Таганрогу Виталия Шмыкова и следователя Антона Васильченко по делу о взятках.

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