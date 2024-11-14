В российском регионе осудят двух подростков за разбойное нападение на знакомого

В Саранске осудят двух подростков за разбойное нападение на знакомого мужчину

В Саранске осудят двух подростков за разбойное нападение на знакомого. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Республике Мордовия.

Они обвиняются по статье 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, два молодых человека 16 и 17 лет 26 августа в подъезде дома совершили нападение на знакомого. Они заранее распределили роли и купили женские чулки для сокрытия лиц. Злоумышленники использовали газовый баллончик при нападении и похитили у потерпевшего борсетку с телефоном. Один из них в июле уже крал мобильный у этого же мужчины.

Похищенное имущество было изъято и опознано пострадавшим.

Ранее сообщалось, что россиянин получил срок за расправу над охранником и похищение денег фирмы.