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09:52, 14 ноября 2024Бывший СССР

В Запорожской области рассказали о продвижении ВС России на времевском направлении

Рогов: ВС России продвигаются на запад на времевском участке фронта
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на запад на времевском участке фронта в Запорожской области. Об этом ТАСС заявил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«От Новодаровки и от Ровнополя идет продвижение на запад», — подчеркнул общественный деятель.

Рогов рассказал, что в ходе наступления ВС России полностью выровняли участок линии соприкосновения между Ровнополем и Новодаром. По его оценкам, в результате продвижения на времевском направлении российские военные заняли 12 квадратных километров территории.

Ранее военный эксперт Евгений Норин допустил возможность действий ВС России в Запорожской и Днепропетровской областях. По его оценке, украинское командование пока не может предугадать направлений, на которых российские части могут решить действовать в дальнейшем.

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