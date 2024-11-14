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14:27, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

Видео с «выставки» портретов Путина и Си Цзиньпина в Третьяковке оказалось монтажом

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Ve Droid / YouTube

В марте 2024 года в Telegram-каналах появилось видео, в котором утверждается, что в Третьяковской галерее открылась выставка с портретами президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Однако видео оказалось монтажом.

Переработку видеоматериала для создания фейкового видео удалось обнаружить благодаря оригинальным роликам. Так, на видео главный научный сотрудник отдела живописи второй половины XIX — начала XX века Галина Чурак рассказывает о картине «Радуга» Ивана Айвазовского. При этом на кадрах при помощи монтажа прикрепили портрет российского и китайского лидеров. В оригинальном видео (0:29), которое опубликовано восемь лет назад, показана картина российского живописца.

В начале фейкового ролика использовались кадры репортажа Первого канала. На оригинальном видео заметно, как сотрудники музея передвигают большую картину Айвазовского «Девятый вал», в фейковом же видео снова портрет Путина и Си Цзиньпина.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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