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11:47, 15 ноября 2024Ценности

46-летняя Анфиса Чехова показала фанатам фото в бикини

46-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова показала фанатам фото в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @achekhova

Российская телеведущая Анфиса Чехова показала фанатам фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость поделилась серией снимков с отдыха в Египте. На размещенных кадрах Чехова запечатлена в бикини, оформленном черно-белым абстрактным принтом. Также на ней черная бейсболка и солнцезащитные очки.

В описании к посту телезвезда рассказала, что у нее не детский отпуск. «В этот раз я выбрала отель из линейки 18 плюс, потому что у меня не детский отдых», — призналась она.

В сентябре стало известно, что Анфиса Чехова в откровенном наряде с Wildberries провела премию журнала RB (Royal Birds) «Люди года — 2024».

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