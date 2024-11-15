Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны: российские войска заняли Степановку в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Степановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны в сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Контроль над селом установили военнослужащие группировки войск «Центр».

Российские войска продолжают продвижение вглубь обороны противника, отметили в военном ведомстве. Совокупные потери Вооруженных сил Украины на уходящей неделе составили свыше 3200 человек.

14 ноября Минобороны сообщило о занятии населенного пункта Вознесенка в ДНР. В ходе боев за село также было нанесено поражение украинским частям.