Белорусов заверили в сохранении пенсионного возраста

Министр Павлюченко: повышение пенсионного возраста в Белоруссии не планируется

Вопрос повышения пенсионного возраста на повестке в Белоруссии не стоит, заявила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко, которую цитирует «БелТА».

Глава ведомства напомнила, что сейчас в республике женщины выходят на пенсию в 58 лет, а мужчины — в 63 года. «Увеличение пенсионного возраста для наших граждан не планируется», — заверила она.

Поднять показатель на три года, с 55 и 60 лет соответственно, в стране решили в 2016 году. С шагом повышения полгода в год этот процесс растянулся до 2022-го. «55-60 лет — это нормальный возраст. И скажи женщине, что она старуха в 55 лет или пенсионерка! Слушайте, обидится!» — отмечал белорусский президент Александр Лукашенко, озвучивая такое решение.

Право на пенсию по возрасту по достижении указанного возраста женщины имеют при общем стаже не менее 20 лет, мужчинам потребуется стаж в 25 лет.

