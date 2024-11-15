Бравший Мариуполь Герой России с позывным Струна обратился с призывом к боевым товарищам

Герой России Струна призвал бойцов СВО участвовать в программе «Время героев»

Герой России Владислав Головин с позывным Струна обратился к участникам специальной военной операции (СВО). Записанное им видеообращение опубликовал Telegram-канал «Срочно, Сейчас».

«Уважаемые боевые товарищи», — обратился к зрителям Головин. Он проинформировал о запуске второго потока программы «Время героев» и призвал их принять участие. Офицер отметил, что программа призвана реализовать общие цели развития России. «Мы вместе будем работать на благо нашей Родины», — заключил он.

Головин получил известность во время проведения СВО, он публиковал в сети материалы из зоны боевых действий, в частности, из Мариуполя. Пользователям он запомнился по красному рюкзаку.

О начале формирования второго потока обучения на программе «Время героев» было объявлено 14 ноября. В Кремле это объяснили востребованностью программы и интересом, проявленным к ней бойцами СВО.