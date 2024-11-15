Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:28, 15 ноября 2024Силовые структуры

Бывший следователь почти год покупал обеды с карты покойного и получил срок

Суд дал 3,5 года экс-следователю из Тольятти за оплату обедов с карты умершего
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrey Mihaylov / Shutterstock / Fotodom  

Автозаводский районный суд Тольятти приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего следователя, который почти целый год оплачивал свои обеды с карты покойного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным следствия, в августе 2022 года мужчина, работавший старшим следователем по Автозаводскому району Тольятти, выезжал для осмотра места происшествия в квартиру покойного местного жителя. Через некоторое время он вернулся и забрал банковскую карту, принадлежащую хозяину жилища, а следующие 11 месяцев оплачивал этой картой покупки различных товаров и услуг.

При этом большую часть транзакций составила оплата обедов в кафе. А общая сумма ущерба составила 370 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по статьям 158 («Кража») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Его также лишили звания «капитан юстиции», обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на три года.

Ранее в Подмосковье женщина украла более одного миллиона рублей со счета своего супруга — бойца специальной военной операции, пока он находился в военном госпитале с ранением головы и конечностей.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о позиции Шольца по Украине после разговора с Путиным

      Пассажирский самолет едва не столкнулся с горой во время вылета

      В Кремле назвали позитивным разговор Путина и Шольца

      В МИД отреагировали на позицию премьера Польши по Украине фразой «адский цинизм»

      Стало известно о согласии президента Абхазии уйти в отставку

      Билл Клинтон прокомментировал свой роман с Моникой Левински

      Песков объяснил важность разговора Путина и Шольца

      Несущие потери солдаты ВСУ пожаловались на пустые обещания Евросоюза

      Два пьяных россиянина изнасиловали в сауне 14-летнюю школьницу

      Онколог указал на связь между лишним весом и одним видом рака

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше