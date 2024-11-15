Бывший следователь почти год покупал обеды с карты покойного и получил срок

Суд дал 3,5 года экс-следователю из Тольятти за оплату обедов с карты умершего

Автозаводский районный суд Тольятти приговорил к 3,5 года колонии общего режима бывшего следователя, который почти целый год оплачивал свои обеды с карты покойного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Самарской области.

По данным следствия, в августе 2022 года мужчина, работавший старшим следователем по Автозаводскому району Тольятти, выезжал для осмотра места происшествия в квартиру покойного местного жителя. Через некоторое время он вернулся и забрал банковскую карту, принадлежащую хозяину жилища, а следующие 11 месяцев оплачивал этой картой покупки различных товаров и услуг.

При этом большую часть транзакций составила оплата обедов в кафе. А общая сумма ущерба составила 370 тысяч рублей.

Мужчину признали виновным по статьям 158 («Кража») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Его также лишили звания «капитан юстиции», обязали выплатить штраф в размере 150 тысяч рублей и лишили права занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на три года.

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