Россиянка украла миллион рублей у тяжелораненого супруга-бойца СВО

В Подмосковье женщина украла 1 млн руб. у тяжелораненого супруга-бойца СВО

В Подмосковье женщина украла более одного миллиона рублей со счета своего супруга — бойца специальной военной операции (СВО), пока он находился в военном госпитале с ранением головы и конечностей. Об этом сообщает информационное агентство «Регнум».

По данным издания, 30-летний тяжелораненый боец СВО получил сообщение о переводе крупной суммы денег с его карты на карту жены, пока находился на лечении. Когда он решил позвонить супруге, та не взяла трубку и перестала отвечать на его сообщения. Уточняется, что всего женщина успела совершить 21 перевод на общую сумму 1 029 000 рублей.

Мужчина обратился в полицию. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Хабаровске полицейские задержали афериста, обманувшего бойца СВО обещанием продлить отпуск.