Долин отреагировал на задержание его матери за контрабанду

Кинокритик Антон Долин заявил, что его мать задержана за контрабанду наркотиков

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подтвердил, что его мать задержали в московском аэропорту с препаратами, содержащими наркотические вещества. Его слова передает Газета.Ru.

По словам критика, певицу Веронику Долину действительно задержали, но подробностей случившегося он пока не знает.

«Да, это так. Остального не знаю, пока ждем развития событий», — сообщил он.

Сообщается, что сейчас Вероника Долина находится дома. Ее отпустили под обязательство о явке. Матери известного журналиста может грозить до 20 лет тюрьмы за контрабанду наркотических веществ.

Ранее стало известно, что 68-летнюю женщину задержали в аэропорту Жуковский, когда она возвращалась в Москву из Тель-Авива. На таможне у Долиной нашли таблетки «Ивалгин», «Трамадол», «Суматриптан» и препараты, в которых содержатся наркотические вещества кодеин и бротизолам. Эти лекарства певица должна была задекларировать при выезде из Израиля.