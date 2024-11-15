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16:27, 15 ноября 2024Силовые структуры

Двое мужчин пытали кипятильником москвича ради денег на алкоголь

В Москве двое мужчин пытали знакомого кипятильником ради денег на алкоголь
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Москве двое мужчин пытали своего знакомого кипятильником ради денег. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 11 ноября пострадавший пришел в гости к товарищам — двум молодым людям и женщине. В какой-то момент они выпили весь алкоголь, который был в квартире. Тогда фигуранты попросили москвича сходить в магазин, но он отказался. Мужчины предложили ему второй вариант — дать им денег на алкоголь. Но потерпевший снова отказал друзьям. Тогда они избили его и стали прикладывать раскаленный кипятельник к частям тела знакомого.

Отмечается, что злоумышленники украли у пострадавшего компьютерную технику.

Ранее стало известно, что в Уфе суд рассмотрит дело местного жителя о разбойном нападении и расправе над 90-летней пенсионеркой.

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