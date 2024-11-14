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09:05, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с 90-летней пенсионеркой ради денег

В Уфе будут судить мужчину, зарезавшего 90-летнюю пенсионерку ради денег
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Уфе суд рассмотрит дело местного жителя о разбойном нападении и расправе над 90-летней пенсионеркой. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Евгений Каневский.

По данным ведомства, осенью 2023 года обвиняемый за деньги ухаживал за пожилой женщиной: он приносил ей продукты и выполнял бытовые поручения. Несколько раз мужчина похитил деньги, которые нашел в квартире потерпевшей. Из-за этого они поссорились.

29 октября пьяный россиянин вновь пришел к пенсионерке и попросил у нее денег. Она отказала. Тогда мужчина несколько раз ударил женщину ножом. Тело спустя несколько дней обнаружила соседка, когда зашла проведать подругу.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил к 17 годам лишения свободы 37-летнего бригадира крестьянско-фермерского хозяйства, расправившегося со сторожем ради денег.

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