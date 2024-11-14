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08:35, 14 ноября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился со сторожем фермерского хазяйства и получил 17 лет колонии

Под Новосибирском осудили на 17 лет бригадира, задушившего сторожа ради денег
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Новосибирской области суд приговорил к 17 годам лишния свободы 37-летнего бригадира крестьянско-фермерского хозяйства, расправившегося со сторожем ради денег. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 105 («Убийство, сопряженное с разбоем») и части 4 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, утром 14 августа 2023 года обвиняемый в селе Морозко напал на сторожа предприятия, удушил его электрическим шнуром и похитил из крестьянско-фермерского хозяйства 585 тысяч рублей. Сторожа россиянин вывез в лес и спрятал под ветками. Три дня бригадир продолжал работу на предприятии, однако затем понял, что одна из камер видеонаблюдения могла зафиксировать совершенное им преступление. Тогда мужина сбежал. Его нашли через два месяца в лесу Кемеровской области.

Ранее стало известно, что в Норильске завершено расследование уголовного дела по факту совершенной 16 лет назад расправы над местным жителем.

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