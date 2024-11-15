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19:09, 15 ноября 2024Силовые структуры

Экс-финансист российской компании лишилась 24 миллионов после звонка аферистов

Мошенники убедили экс-финансиста воронежской компании перевести им 24 млн рублей
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бывший финансист одной из ведущих инжиниринговых компаний лишилась 24 миллионов рублей после звонка мошенников, пообещавших защитить ее сбережений. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Воронежской области.

По данным ведомства, 67-летняя жительница Воронежа обратилась в полицию накануне. Она сообщила, что 31 октября ей в мессенджер пришло письмо от бывшей коллеги с сообщением о служебной проверке всех сотрудников проектного института. Через некоторое время на ее телефон поступил звонок от якобы силовика – звонивший заявил, что с банковского счета женщина был осуществлен перевод в недружественную страну.

После с ней связались другие аферисты под видом сотрудников Центрального банка и Финмониторинга — они убедили пенсионерку снять все денежные средства и перевести их на якобы безопасные счета. Таким же образом женщина поступила с имевшейся у нее наличной валютой и деньгами, взятыми в долг у друзей.

Общий ущерб составил больше 24,3 миллиона рублей. Все встречи потерпевшей и мошенников проходили с соблюдением строгой конфиденциальности и с использованием кодового слова.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Злоумышленников ищут.

Ранее в Крыму суд приговорил мужчину, который представлялся генералом ФСБ и вымогал у людей деньги, к 2,5 года колонии общего режима.

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