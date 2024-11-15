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13:47, 15 ноября 2024Россия

Кадыров опубликовал видео с уничтожением солдат ВСУ

Кадыров показал на видео уничтожение солдат ВСУ в Сумской области
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Геодакян / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал уничтожение солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий ролик он опубликовал в Telegram.

На кадрах, снятых неподалеку от села Чернацкое Сумской области, видно опорный пункт украинских солдат в лесополосе. Выявить позиции противника удалось с помощью беспилотников.

После обнаружения противника по месту его дислокации ведется артиллерийский огонь. «Есть, есть (...) Красавчики», — говорит голос за кадром после удачного попадания.

Помимо минометов опорный пункт ВСУ также был атакован FPV-дронами, отметил глава Чечни. Действия российских солдат он оценил на «отлично».

Ранее Кадыров опубликовал видео со сбросом снаряда прямо под ноги бойцу ВСУ.

ЖЗЛ
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