Кадыров показал сброс снаряда с беспилотника прямо под ноги бойцу ВСУ

Кадыров показал уничтожение бойца ВСУ метким сбросом снаряда с беспилотника

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал уничтожение бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) метким сбросом снаряда с беспилотника. Видеоролик он разместил в Telegram.

На кадрах видно лежащего в зарослях украинского бойца. Ему прямо под ноги сбрасывают снаряд, после чего происходит взрыв.

«На этом завершилась история очередных укронатовских бандитов», — написал глава Чечни. Он похвалил российских солдат за эффективную работу в зоне боевых действий.

Ранее Кадыров показал видеозапись с добиванием раненого бойца ВСУ. На записи демонстрируется неподвижно лежащий человек, после чего зрителя информируют о том, что боец притворяется. Затем на него сбрасывают боеприпас.