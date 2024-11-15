Социолог Кагарлицкий отказался от включения в списки для обмена заключенными

Социолог Борис Кагарлицкий (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов), осужденный за призывы к терроризму, попросил не включать его в списки для обмена заключенными с США.

Он заявил, что не видит для себя смысла и пользы в эмиграции.

Если бы я хотел уехать из страны, я бы сам это сделал. Но я уезжать с родины не собираюсь и, если ради этого надо сидеть в тюрьме, буду сидеть в тюрьме Борис Кагарлицкий социолог

Социолог даже пообещал подать в суд на любое иностранное правительство по обвинению в похищении, если его все же включат в списки на обмен. Кроме того, публицист призвал и других заключенных не соглашаться на обмен, если у них есть силы оставаться в тюрьмах. Организаторов обмена он попросил включать в списки только тех, кто четко выразил свое желание.

Кагарлицкого осудили за шутку о теракте на Крымском мосту

Уголовное дело в отношении Кагарлицкого было возбуждено в июле 2023 года из-за его ролика о теракте на Крымском мосту. Он не признавал вину в оправдании терроризма, но подтверждал, что действительно выкладывал ролик под названием «Взрывное поздравление кота Мостика» в октябре 2022 года, в котором говорил о теракте. Он назвал видео лишь неудачной шуткой. Публицист настаивал, что обвинение опирается на двусмысленный заголовок ролика, а не на содержание.

Изначально его приговорили к штрафу в размере 609 тысяч рублей, но потом заменили штраф на реальный срок — лишение свободы на пять лет в колонии общего режима. По ходу рассмотрения дела Кагарлицкого внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявлял, что «не знает в деталях, кто такой Кагарлицкий», но пообещал изучить вопрос и разобраться в его деле.

Новый раунд обмена заключенными может состояться в феврале

Новый раунд обмена заключенными между Россией и США может состояться в феврале 2025 года, через несколько недель после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа.

В списках на возможный обмен значится 70 россиян, которые находятся под стражей по обвинениям в шпионаже и деятельности по обходу международных антироссийских санкций. Среди них: Денис Постовой, Сергей Черкасов, Павел Кублицкий, Артур Петров, Кристина Пузырева, Максим Марченко, Николай Гольцев и Самиджон Насриддинов.

С американской стороны в списках находятся Гордон Блэк, осужденный по статьям «Угроза убийством» и «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину», екатеринбургская балерина Ксения Хавана, обвиненная в спонсировании украинской армии, а также Джозеф Татер, заключенный по делу о нападении на российского полицейского. В списке также присутствуют несовершеннолетние россияне, обвиненные в терактах и диверсиях по наводке украинской разведки.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Предыдущий обмен заключенными состоялся в Турции в августе

Предыдущий обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами стал крупнейшим за последние годы, он состоялся в Турции 1 августа 2024 года. В нем фигурировали 24 человека. В Россию в рамках обмена вернулись восемь граждан, а также несовершеннолетние дети.

Среди них — Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в ФРГ разведчик Вадим Красиков. Также в схему обмена мог войти российский предприниматель Александр Винник, находящийся в заключении в США, но, как сообщила мать Винника, его исключили из списка на обмен.

Президент России Владимир Путин тогда подписал указы о помиловании 13 человек, участвовавших в обмене заключенными. Были подписаны указы о помиловании осужденных в России по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом), бывшего муниципального депутата Ильи Яшина (признан в РФ иностранным агентом) и других.